США почали перекидати додаткові війська до Європи, - CBS
У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська до Німеччини та Польщі на військово-транспортних літаках
Про це повідомляє CBS.
Так, близько 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка відправиться до Польщі.
У свою чергу, 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпуса і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав "штабом об'єднаної оперативної групи".
Ще тисяча американських військових, що прямують до Румунії, входять до складу 2-го кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.
Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.
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