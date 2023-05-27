"Мы верим в ЗСУ". На сайті резиденції патріарха Кирила хакери розмістили молитву за український контрнаступ
Хакери зламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила - тепер там розміщено молитву за воїнів Збройних сил України українською мовою
Про це ідеться на сайті Подвір'я.
На сторінці офіційного сайту патріаршого Подвір'я, резиденції патріарха Кирила в підмосковному Передєлкіно, розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ. Також там програється відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", - йдеться на головній сторінці сайту.
Там же розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою: "Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".
Окрім того, на сайті розміщені слова "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну" тощо.
- Швейцарські ЗМІ дізналися, що патріарх російської православної церкви Кирило у 1970-х роках шпигував за Швейцарією на користь Радянського Союзу.
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