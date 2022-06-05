Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", – пропонує радник "голови" Криму Рустем Німетуллаєв.

"Гауляйтер" Генічеська Геннадій Сивак погоджується з пропозицією, утім переймається щоб отримати свої незаконні гроші.

"Проблема в том, чтобы бабло не украли. Ну, нужен же персонал. А то мы распоряжений тут накидаем, чтоб бабло из-под носа не увели. Мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал. Чтобы мы не вышли чуваками, которые на деле не смогли бабло собрать. А то они распродадут себе на карман. То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли и склад денег", – каже колаборант.

Бізнес зловмисники планують організувати на закинутих АЗС.

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