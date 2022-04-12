МЮ відреагував на вчинок Роналду, який розбив телефон підлітку з аутизмом

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, МЮ вирішив не карати Роналду за інцидент, який стався 9 квітня у Ліверпулі після матчу чемпіонату Англії з "Евертоном" (0:1),

Хлопець спробував сфотографувати Роналду на вході у підтрибунне приміщення. Проте португалець вибив у нього телефон та розбив його об землю.

"Манчестер Юнайтед" вважає достатніми вибачення Роналду в Instagram та запрошення підлітка на один з матчів команди.

9 квітня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії.

Кріштіану Роналду після поразки від "Евертона" в чемпіонаті Англії розбив телефон вболівальника.

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