МЮ відреагував на вчинок Роналду, який розбив телефон підлітку з аутизмом
"Манчестер Юнайтед" не каратиме португальського футболіста Кріштіану Роналду, який розбив телефон хворому на аутизм 14-річному хлопчику
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією видання, МЮ вирішив не карати Роналду за інцидент, який стався 9 квітня у Ліверпулі після матчу чемпіонату Англії з "Евертоном" (0:1),
Хлопець спробував сфотографувати Роналду на вході у підтрибунне приміщення. Проте португалець вибив у нього телефон та розбив його об землю.
"Манчестер Юнайтед" вважає достатніми вибачення Роналду в Instagram та запрошення підлітка на один з матчів команди.
- 9 квітня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії.
- Кріштіану Роналду після поразки від "Евертона" в чемпіонаті Англії розбив телефон вболівальника.
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