Після поразки від команди Миколенка розлючений Роналду розтрощив телефон фаната

Відео інциденту опублікував Sky Sports News у twitter.

Після гри в Ліверпулі, яка завершилася поразкою МЮ від "Евертона" (0:1), один з фанів спробував сфотографуватися з Роналду на вході у підтрибунне приміщення. Проте португалець вихопив у нього телефон та розбив його об землю.

Пізніше футболіст перепросив за свою поведінку та запросив вболівальника на один з матчів "Манчестер Юнайтед".



За "Евертон" виступає український футболіст Віталій Миколенко.



9 квітня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії.

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