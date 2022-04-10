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Головна Спорт Після поразки від команди Миколенка розлючений Роналду розтрощив телефон фаната

Після поразки від команди Миколенка розлючений Роналду розтрощив телефон фаната

10 квітня, 2022 неділя
11:50
Спорт Кріштіану Роналду

Португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду після поразки від "Евертона" в чемпіонаті Англії розбив телефон вболівальника

Відео інциденту опублікував Sky Sports News у twitter.  

Після гри в Ліверпулі, яка завершилася поразкою МЮ від "Евертона" (0:1), один з фанів спробував сфотографуватися з Роналду на вході у підтрибунне приміщення. Проте португалець вихопив у нього телефон та розбив його об землю. 

Пізніше футболіст перепросив за свою поведінку та запросив вболівальника на один з матчів "Манчестер Юнайтед".  

За "Евертон" виступає український футболіст Віталій Миколенко.      
 

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