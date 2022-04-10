Після поразки від команди Миколенка розлючений Роналду розтрощив телефон фаната
Португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду після поразки від "Евертона" в чемпіонаті Англії розбив телефон вболівальника
Відео інциденту опублікував Sky Sports News у twitter.
Після гри в Ліверпулі, яка завершилася поразкою МЮ від "Евертона" (0:1), один з фанів спробував сфотографуватися з Роналду на вході у підтрибунне приміщення. Проте португалець вихопив у нього телефон та розбив його об землю.
Пізніше футболіст перепросив за свою поведінку та запросив вболівальника на один з матчів "Манчестер Юнайтед".
За "Евертон" виступає український футболіст Віталій Миколенко.
- 9 квітня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії.
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