МЮ з Роналду програв "Астон Віллі" та зазнав першої поразки в АПЛ
У 6-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" програв на своєму полі "Астон Віллі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Манчестер Юнайтед" пропустив у домашньому матчі від "Астон Вілли" на 88-й хвилині, коли забив Кортні Хаус. МЮ міг врятуватися від поразки у компенсований арбітром час, але Бруну Фернандеш не реалізував пенальті.
Португальский форвард Кріштіану Роналду відіграв за манчестерців весь матч, "Юнайтед" зазнав першої поразки після його переходу в чемпіонаті Англії.
МЮ з 13 очками опустився на четверту позицію. Також по 13 пунктів мають "Челсі", "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль", у якого є матч у запасі.
"Астон Вілла" з 10 балами - сьома.
Чемпіонат Англії
6-й тур
25 вересня
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" 0:1
Гол: Хаус, 88
На 90+3 хвилині Фернандеш не реалізував пенальті (МЮ)
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Нагадаємо, 14 вересня у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" програв "Янг Бойз" - 1:2.
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