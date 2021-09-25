МЮ з Роналду програв "Астон Віллі" та зазнав першої поразки в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Манчестер Юнайтед" пропустив у домашньому матчі від "Астон Вілли" на 88-й хвилині, коли забив Кортні Хаус. МЮ міг врятуватися від поразки у компенсований арбітром час, але Бруну Фернандеш не реалізував пенальті.

Португальский форвард Кріштіану Роналду відіграв за манчестерців весь матч, "Юнайтед" зазнав першої поразки після його переходу в чемпіонаті Англії.

МЮ з 13 очками опустився на четверту позицію. Також по 13 пунктів мають "Челсі", "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль", у якого є матч у запасі.

"Астон Вілла" з 10 балами - сьома.

Чемпіонат Англії

6-й тур

25 вересня

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" 0:1

Гол: Хаус, 88

На 90+3 хвилині Фернандеш не реалізував пенальті (МЮ)

Нагадаємо, 14 вересня у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" програв "Янг Бойз" - 1:2.

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