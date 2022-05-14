МЗС Фінляндії про вступ до НАТО: ми хочемо, щоб кордон з РФ лишався мирним
Фінляндія бажає зберегти мир на кордоні з Росією і після можливого вступу до НАТО
Про це заявив міністр закордонних справ Пекка Гаавісто, передає CNN.
Він сказав, що Фінляндія повинна підтримувати діалог з Росією через процес вступу до НАТО.
"У нас 1300-кілометровий кордон із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - заявив Гаавісто
Міністр прокоментував заяви Туреччини про те, що вона не позитивно оцінює рух Фінляндії та Швеції до НАТО. Гаавісто відзначив, що зустрінеться у суботу зі своїм турецьким колегою, аби "зняти напруженість".
Також він додав, що кожен член НАТО має можливість заблокувати процес вступу і через це важливо мати хороші відносини з усіма.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
- ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня
- Президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- Головний радник президента Ердогана з зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив, що Туреччина не зачинила двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
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