МЗС Фінляндії про вступ до НАТО: ми хочемо, щоб кордон з РФ лишався мирним

Про це заявив міністр закордонних справ Пекка Гаавісто, передає CNN.

Він сказав, що Фінляндія повинна підтримувати діалог з Росією через процес вступу до НАТО.

"У нас 1300-кілометровий кордон із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - заявив Гаавісто

Міністр прокоментував заяви Туреччини про те, що вона не позитивно оцінює рух Фінляндії та Швеції до НАТО. Гаавісто відзначив, що зустрінеться у суботу зі своїм турецьким колегою, аби "зняти напруженість".

Також він додав, що кожен член НАТО має можливість заблокувати процес вступу і через це важливо мати хороші відносини з усіма.