Ісландія в ОБСЄ закликала РФ повернути Україні Крим
Очільниця МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликала Росію повернути Україні контроль над Кримом
Про це Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір сказала на засіданні ОБСЄ в Стокгольмі, передає Укрінформ.
"Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод - та закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом", - сказала ісландська міністерка.
Також Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір висловила глибоке занепокоєння щодо ситуації в регіоні, у тому числі в контексті подій щодо Україні.
- Нагадаємо, Туреччина в ОБСЄ заявила про порушення прав кримських татар у окупованому Криму й засудила окупацію півострова.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що проєкт рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) за українсько-російським кордоном підтримали 36 країн-учасниць організації.
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