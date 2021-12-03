Ісландія в ОБСЄ закликала РФ повернути Україні Крим

Про це Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір сказала на засіданні ОБСЄ в Стокгольмі, передає Укрінформ.



"Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод - та закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом", - сказала ісландська міністерка.



Також Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір висловила глибоке занепокоєння щодо ситуації в регіоні, у тому числі в контексті подій щодо Україні.

Нагадаємо, Туреччина в ОБСЄ заявила про порушення прав кримських татар у окупованому Криму й засудила окупацію півострова.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що проєкт рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) за українсько-російським кордоном підтримали 36 країн-учасниць організації.

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