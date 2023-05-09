Про це повідомляє "Європейська правда".

Італійське МЗС зазначає, що в Києві та по всій Україні продовжують фіксували все більш потужні ракетні обстріли, й радить співгромадянам бути максимально обережними та слідкувати за оновленнями та вказівками місцевої влади.

"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Краянам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", – йдеться в повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство Італії уточнює, що в разі відряджень в Україну відповідальність з безпеку лягає на роботодавця.

В останні тижні Росія збільшила кількість ракетних обстрілів, а також запусків безпілотників по території України, чого не було з початку березня.