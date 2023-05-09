МЗС Італії рекомендувало своїм громадянам виїхати з України через масові атаки РФ
Міністерство закордонних справ Італії в понеділок застерегло своїх громадян від поїздок в Україну на тлі зростання обстрілів із боку Росії, а також закликало італійців, що перебувають в Україні, повернутись додому
Про це повідомляє "Європейська правда".
Італійське МЗС зазначає, що в Києві та по всій Україні продовжують фіксували все більш потужні ракетні обстріли, й радить співгромадянам бути максимально обережними та слідкувати за оновленнями та вказівками місцевої влади.
"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Краянам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", – йдеться в повідомленні.
Зовнішньополітичне відомство Італії уточнює, що в разі відряджень в Україну відповідальність з безпеку лягає на роботодавця.
В останні тижні Росія збільшила кількість ракетних обстрілів, а також запусків безпілотників по території України, чого не було з початку березня.
- Нагадаємо, в середині лютого посольство США закликало своїх громадян не приїжджати до Росії та терміново залишити її через непередбачувані наслідки повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
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