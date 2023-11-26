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МЗС Латвії заявило про готовність взяти участь у переговорах із розблокування польсько-українського кордону

26 листопада, 2023 неділя
09:51
Світ Латвія

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком 25 листопада висловив готовність допомогти у розв'язанні ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників

Про це йдеться на сайті  МЗС Латвії.

Зазначається, що Каріньш закликав польського міністра шукати вихід із ситуації на польсько-українському кордоні.

"Міністр закордонних справ Латвії передав готовність Латвії брати участь і надавати допомогу в пошуку вирішення ситуації", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови міністри двох країн також обговорили майбутній саміт Євроради, де мають розглядатися питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Каріньш підтвердив тверду підтримку Латвією України. За його словами, Україна належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС уже цього року.

Співрозмовники також обговорили співпрацю між Латвією та Польщею в межах ЄС та майбутній розвиток ЄС.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не розв'яже питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Тим часом польські фермери обіцяють продовжити блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" до січня. Тож Україна ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні, а також планує евакуацію українських водіїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на кордоні Польщі та України сталася "через деякі політичні кроки наших сусідів".

Україна
Польща
Латвія
МЗС
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