МЗС Німеччини розробляє план евакуації родин співробітників посольства з Києва, - Bild
У Міністерстві закордонних справ Німеччини розробляють план евакуації членів родин співробітників посольства в Україні
Про це повідомляє Bild.
За інформацією видання, МЗС Німеччини розробляє план евакуації родин працівників німецького посольства у Києві.
За попередньою інформацією, їх мають вивезти із країни у разі загострення ситуації.
Наразі у посольстві ФРН та МЗС України інформацію не прокоментували.
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
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