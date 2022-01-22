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МЗС Німеччини розробляє план евакуації родин співробітників посольства з Києва, - Bild

22 січня, 2022 субота
19:51
війна з Росією Посольство Німеччини у Києві

У Міністерстві закордонних справ Німеччини розробляють план евакуації членів родин співробітників посольства в Україні

Про це повідомляє Bild

За інформацією видання, МЗС Німеччини розробляє план евакуації родин працівників німецького посольства у Києві. 

За попередньою інформацією, їх мають вивезти із країни у разі загострення ситуації.

Наразі у посольстві ФРН та МЗС України інформацію не прокоментували. 

  • 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України
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Німеччина
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ФРН
російська агресія
російське вторгнення
вторгнення в Україну
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