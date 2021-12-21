МЗС повністю оцифрує політику економічної дипломатії: Кулеба представив онлайн-платформу NAZOVNI
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував цифрову платформу МЗС NAZOVNI, завдяки якій українські компанії отримають доступ до нових можливостей на іноземних ринках
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Що таке NAZOVNI? Це зрозуміла бізнесу система врегулювання відносин з клієнтами СRN. Ми намагаємося говорити мовою бізнесу, щоб пропонувати їм зручні формати. З впровадженням системи NAZOVNI МЗС повністю оцифрує цілу політику - економічну дипломатію. Це перша політика, яка буде віддана цифровізації", - сказав він.
За словами Кулеби, NAZOVNI - це відкрита онлайн-платформа, яка пропонуватиме консультації для кожного бізнесу і особистого менеджера, по суті співробітника посольства у відповідній країні. МЗС супроводжуватиме українського експортера на кожному етапі від подання ним документів і до укладення контрактів на постачання продукції.
Кулеба зазначив, що поки що такого масового явища, як український експортер іще не існує.
Представник бізнесу зможе заходити на вебресурс за посиланням та заповнювати анкету. Дипломати визначатимуть ступінь готовності для експорту, потенційний ринок, або потенціал бажаного ринку, обируть модель роботи, а далі готуватимуть план дій та проводитимуть експортера по всіх етапах.
Так, система автоматично відправлятиме інформацію у відповідні посольства, а власний кабінет матимуть як експортери, так і дипломати.
- Нагадаємо, 20 грудня Міністерство закордонних справ України та музичне онлайн-медіа СЛУХ запустили офіційну сторінку України на стрімінговій платформі Spotify.
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