МЗС Румунії заборонило Орбану говорити на чутливі для румунів теми під час фестивалю Тушваньош

Про це заявив Віктор Орбан, цитує Telex.hu.

Так Бухарест попросив угорського прем'єра не говорити на теми, які можуть образити почуття румунів. Серед них є, зокрема, тема національних символів і національних меншин. Утім Орбан все ж привітав людей, які прийшли з прапорами Угорщини та секеїв (етнічна група мадярів у Румунії).

"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", - сказав він про нацменшини.

Крім того, Бухарест попросив прем'єра Угорщини не говорити про адміністративно-територіальні одиниці в Румунії, що не існують.

"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", - наголосив Орбан.

Він також наголосив, що якщо румунський президент поїде до Угорщини, йому не вкажуть на те, про що можна говорити, а про що ні.