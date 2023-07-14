Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці

Про це він сказав в інтерв'ю радіо Kossuth.

За словами Орбана, передача Україні касетних боєприпасів сприяє ескалації й аж ніяк не наближає мир.

"Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці. А чому американці не хочуть — це питання, над яким думає весь світ. Чому американці цього не хочуть, ми не отримали відповіді й на саміті НАТО", — сказав угорський лідер.

Він наголосив, що Україна нібито втратила суверенітет, у неї немає грошей і своєї військової промисловості, і все це їх постачають США та інші союзники.

Варто зазначити, що Орбан не вперше робить подібні заяви. У квітні Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". За його словами, українці отримують пенсії та зарплати лише тому, що Угорщина виділяє на це кошти. У травні політик висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів, а 13 липня в Україні підтвердили їх отримання.