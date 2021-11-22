МЗС: Участь українського посла в судовому засіданні щодо збиття літака МАУ недоцільна
Посол України не бере участі у судовому засіданні щодо збиття літака МАУ. У МЗС назвали недоцільною таку участь через невиконання Іраном запитів про допомогу в розслідуванні
Про це заявили в МЗС України.
У повідомленні йдеться, що міністерство закордонних справ України взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака Міжнародних Авіаліній України (PS 752).
Однак також українська сторона повідомила, що не братиме участі в судовому засіданні, оскільки Іран не виконав у повному обсязі запити України про міжнародну допомогу в розслідуванні авіакатастрофи.
"Разом з тим, станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною", - зазначили в МЗС.
Українська сторона назвала недоцільною участь посла України в Ірані у судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт, і закликала Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом і надати запитувану інформацію українським компетентним органам.
Довідка: авіакатастрофа сталася 8 січня 2020 року. Літак Boeing 737-800 належав авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Загинули всі 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. 11 січня президент Ірану Хасан Рухані заявив, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції.
- Нагадаємо, 21 листопада 2021 року в Ірані розпочалося перше судове засідання щодо збиття українського пасажирського літака.
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