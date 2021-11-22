МЗС: Участь українського посла в судовому засіданні щодо збиття літака МАУ недоцільна

Про це заявили в МЗС України.



У повідомленні йдеться, що міністерство закордонних справ України взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака Міжнародних Авіаліній України (PS 752).



Однак також українська сторона повідомила, що не братиме участі в судовому засіданні, оскільки Іран не виконав у повному обсязі запити України про міжнародну допомогу в розслідуванні авіакатастрофи.



"Разом з тим, станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною", - зазначили в МЗС.



Українська сторона назвала недоцільною участь посла України в Ірані у судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт, і закликала Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом і надати запитувану інформацію українським компетентним органам.



Довідка: авіакатастрофа сталася 8 січня 2020 року. Літак Boeing 737-800 належав авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Загинули всі 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. 11 січня президент Ірану Хасан Рухані заявив, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції.

Нагадаємо, 21 листопада 2021 року в Ірані розпочалося перше судове засідання щодо збиття українського пасажирського літака.

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