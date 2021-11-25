Україна направила Росії ноту протесту щодо відправлення в ОРДЛО чергового "гумконвою"

Про це повідомляє сайт МЗС України.



"МЗС України висловлює рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т. зв. гуманітарних конвоїв, - йдеться у повідомленні.



У міністерстві розповіли, що 25 листопада Росія вчергове проігнорувала неодноразові застереження України та, порушуючи українські закони, а також правила доставки гуманітарної допомоги, незаконно відправила на окуповані території Донеччини і Луганщини 104-й "гуманітарний конвой".



Незаконне переміщення вантажів відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону з російських прикордонних пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".



"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України. У цьому зв'язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, попередній "гумконвой" Росія відправила в ОРДЛО 14 жовтня.