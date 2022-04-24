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МЗС України просить МЗС Австрії не робити "стратегічно недалекоглядних" заяв про майбутнє України в ЄС

24 квітня, 2022 неділя
18:08
Світ Александр Шалленберг

Міністерство закордонних справ України у неділю, 24 квітня 2022 року, засудило висловлювання голови дипломатії Австрії Александра Шалленберга щодо нібито недоцільності вступу України до Євросоюзу

Про це йдеться в коментарі речника відомства Олега Ніколенка для Радіо Свобода, передає Еспресо.TV.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України", - зазначив він.

Ніколенко також вказав на те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відзначав, що український народ "платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів".

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"Їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи, надало можливість Росії підривати стабільність в ЄС та втілювати гібридну агресію проти європейських краї"», - стверджує речник українського МЗС.

За оцінкою дипломатичного відомства, подальше відтермінування членства України в ЄС дорівнюватиме потуранню російській агресії та гальмуватиме зміцнення блоку.

"Україна має всі підстави вимагати об’єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості Президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі", – підсумовує Ніколенко.

Ввечері у суботу, 23 квітня, видання "Європейська правда" поширило заяву міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, який стверджує, що Україні, як він вважає, не слід надавати статус кандидата на членство в ЄС, а також що їй не варто вступати до блоку взагалі.

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