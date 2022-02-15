МЗС України відреагувало на заяву МЗС Греції щодо загибелі етнічних греків на Донбасі
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не вбачає національного підґрунтя в інциденті з загибеллю двох етнічних греків та пораненням ще двох у селі Гранітне на Донеччині
Про це він заявив під час брифінгу у Києві.
"Відбувся трагічний інцидент. Але ми не бачимо в ньому направленості проти громадян України грецького походження. Зараз правоохоронні органи цим питанням займаються, але тут не було злочину на національному ґрунті" - сказав Кулеба.
- Нагадаємо, що 14 лютого МЗС Греції повідомило про необхідність захисту грецької громади в Україні через вбивство двох греків і поранення ще двох у Гранітному Донецької області.
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