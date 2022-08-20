МЗС України закликало Австрію вислати постпреда РФ через заклик ліквідувати українську націю
МЗС України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Посол Росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата", - написав Ніколенко у Facebok.
Вчора, 19 серпня, дипломат РФ поширив твіт президента України Володимира Зеленського, у якому йшлося про нові постачання військової допомоги зі США, з таким текстом: "Жодної пощади українському населенню".
Згодом Ульянов видалив це твіт, та його можна знайти у архіві.
Пізніше дипломат сказав, що спроби пов'язати його слова із закликом до геноциду є обурливими і абсолютно неприйнятними.
"Інформаційна війна не має правил. Моє критичне зауваження щодо політики накачування України зброєю в поєднанні з відмовою від дипломатії (що призводить до подальших страждань) трактується як заклик до геноциду. Підступна інтерпретація, яка не має нічого спільного зі мною та моїми словами", - написав він twitter.
- В Офісі президента України відреагували на твіт постпреда РФ в Австрії, який закликав безпощадно ставитися до української нації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе