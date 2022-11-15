МЗС України закликало Сербію не дозволяти мовлення пропагандистів Russia Today

Позицію України озвучив речник МЗС Олег Ніколенко.

"ЗМІ повідомляють про розгляд можливості надання в Сербії дозволу на мовлення Russia Today. Нагадаю, що в його етерах регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців. RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству", - зазначив дипломат.

Він закликає Белград не ухвалювати таке рішення.

"Надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу. Сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії", - додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, про те, що Russia Today планує відкрити представництво у Сербії стало відомо в середині липня.

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