МЗС відреагувало на "вирок" громадянській журналістці Данилович

Про це йдеться в коментарі МЗС.

"Ірина Данилович є громадянською журналісткою, яка висвітлювала теми прав медичних працівників, а також співпрацювала з низкою незалежних ЗМІ, які висвітлювали політичні судові процеси в тимчасово окупованому Криму. Наприкінці квітня 2022 року її було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО м.Сімферополя. Ірині Данилович були висунуті абсурдні звинувачення в "незаконному зберіганні вибухових речовин" – вже "традиційний" фейк, який використовується російською окупаційною владою по відношенню до українських активістів", – зазначили в міністерстві.

Зокрема, наголошується, що під час перебування в ув’язненні та протягом судового "розгляду справи" були зафіксовані неодноразові випадки застосування стосовно Данилович засобів морального й фізичного тиску, а також відверте ігнорування необхідності надання медичного догляду.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Генеральна асамблея ООН у резолюції від 15 грудня цього року "ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" засудила дії російської влади, зокрема і проти Данилович. ГА ООН висловила серйозну стурбованість постійними свавільними затриманнями, арештами й вироками українським громадянам за їхні дії та заяви, спрямовані проти агресії російської федерації в Україні.

Окрім цього, МЗС також закликає міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема в межах міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення всіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом у Криму й запровадити санкційні обмеження стосовно посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України.

28 грудня стало відомо, що окупанти в Криму "засудили" журналістку Ірину Данилович до 7 років ув'язнення.

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