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МЗС засудило катування українця Ребешка, якого затримували силовики у Білорусі

9 липня, 2021 п'ятниця
17:54

Українець Павло Рабешко, якого затримали силовики у Білорусі, заявив про катування

Про це він розповів Telegram-каналу "Свободный Столин".

Рабешко заявив, що після затримання його доставили до пінського. Протягом шести годин його допитували із застосуванням фізичної сили.

За словами хлопція, його били по голові, тілу, душили і вдарили об шафу. Також лунали погрози та образию

Рабешко заявив, що зафіксував усі сліди побиття.

У МЗС України засуджують катування.

"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині. Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - заявив речник міністерства Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

  • 4 липня стало відомо, що у білоруському місті Століні затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.
  • 7 липня білоруські силовики відпустили Павла Рабешка.

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катування
українці за кордоном
протести в Білорусі
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