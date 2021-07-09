МЗС засудило катування українця Ребешка, якого затримували силовики у Білорусі

Про це він розповів Telegram-каналу "Свободный Столин".

Рабешко заявив, що після затримання його доставили до пінського. Протягом шести годин його допитували із застосуванням фізичної сили.

За словами хлопція, його били по голові, тілу, душили і вдарили об шафу. Також лунали погрози та образию



Рабешко заявив, що зафіксував усі сліди побиття.

У МЗС України засуджують катування.



"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині. Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - заявив речник міністерства Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

4 липня стало відомо, що у білоруському місті Століні затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.

7 липня білоруські силовики відпустили Павла Рабешка.