МЗС засудило катування українця Ребешка, якого затримували силовики у Білорусі
Українець Павло Рабешко, якого затримали силовики у Білорусі, заявив про катування
Про це він розповів Telegram-каналу "Свободный Столин".
Рабешко заявив, що після затримання його доставили до пінського. Протягом шести годин його допитували із застосуванням фізичної сили.
За словами хлопція, його били по голові, тілу, душили і вдарили об шафу. Також лунали погрози та образию
Рабешко заявив, що зафіксував усі сліди побиття.
У МЗС України засуджують катування.
"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині. Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - заявив речник міністерства Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.
- 4 липня стало відомо, що у білоруському місті Століні затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.
- 7 липня білоруські силовики відпустили Павла Рабешка.
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