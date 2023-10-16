Колаборанта, який прострілював ноги цивільним на Херсонщині, засудили на 15 років

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що фігурант є колишнім мешканцем окупованої Жданівки на Донеччині, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку південного військового округу РФ. Разом з окупантами він воював проти ЗСУ і брав участь у захопленні лівобережжя Дніпра на Херсонщині. Бойовик знущався з цивільних, щоб "вибити" з них "зізнання" у причетності до руху опору. СБУ зібрало докази того, що чоловік знущався з людей та погрожував їм вбивством, він прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч з головою, імітуючи розстріл.

СБУ затримала бойовика у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині Херсонщини та вивели його на підконтрольну Україні територію, щоб притягнути до відповідальності.

Суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення за матеріалами СБУ, але, враховуючи, що чоловік раніше був засуджений за державну зраду, йому загалом дали 15 років за ґратами за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).