На 2022 рік заплановано рекордне в історії фінансування сектору безпеки й оборони, – Маляр

Пані Маляр розповіла про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“У запропонованому проєкті бюджету на 2022 рік уперше в історії України фінансування сектору безпеки й оборони становить рекордний відсоток – 5,95. Але треба розуміти, що сектор оборони – це не лише Міністерство оборони України, йдеться і про інші силові відомства. Натомість, порівняно з минулим роком, на Міністерство оборони виділяється найбільше коштів. Звісно, що враховано ті речі, які спровокували в цьому році невчасну виплату, скажімо, грошового забезпечення. І варто сказати, що минулого року були введені додаткові доплати, на які бюджет не передбачив кошти. З 2022 року кошти передбачені і тому затримок з грошовим забезпеченням військовослужбовців вже не буде”, – зазначила Маляр.

Заступниця міністра також повідомила, що з 1 січня 2022 року починає діяти закон про національний спротив, з’являться нові підрозділи територіальної оборони і збільшиться чисельність ЗСУ на 11 тис. військових.

“Планується також збільшення доплат військовослужбовцям: виплата за збереження життя в зоні ООС – це та виплата, яка проводиться з минулого року, але на яку не були передбачені кошти бюджетом, зараз вони передбачені. Тобто сама доплата не збільшиться, проте не доведеться деінде шукати кошти. Йдеться про збільшення чисельності збройних сил і фонд збільшується за рахунок виплат ще цим 11 тисячам осіб”, – зауважила Маляр.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко в етері Еспресо.TV. поділився деталями й прогнозами стосовно державного бюджету на 2022 рік.

15 вересня проєкт держбюджету надійшов до Верховної Ради.

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