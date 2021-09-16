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Бюджет-2022: Заплановано зростання видатків на соціальну сферу, – Марченко

16 вересня, 2021 четвер
16:17
Економіка Сергій Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко поділився деталями й прогнозами стосовно державного бюджету на 2022 рік

Про це він повідомив у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Дефіцит бюджету помірний – порівняно з цим роком, зменшується на 2%. Ми заклали 3,5% валового внутрішнього продукту і в нас є повне розуміння, яким чином ми повинні його профінансувати. Це кошти від міжнародних фінансових організацій, внутрішні та зовнішні запозичення. Тобто ми чітко бачимо, яким чином ми будемо фінансувати дефіцит бюджету. Ми досить суттєво збільшили обсяг видатків на соціальну сферу, у тому числі й на субсидії. Плануються також зміни до бюджету 2021 року: ми хочемо авансувати видатки на 2022 рік. У цьому році ми плануємо закрити субсидії за грудень 2021 та частково за січень 2022 року. Зростають видатки на соціальну сферу – додатково 7 мільярдів гривень”, – зазначив Марченко.

Щодо мінімальної зарплати, яка в грудні цього року має зрости до 6 500 грн, а підвищиться до 6 700 грн лише у жовтні 2022 року, міністр зауважив, що міністерство базується на розрахунках та зважає на багато чинників, інфляцію зокрема. І наголосив, що у подальшому швидкі темпи зростання мінімалки, як було раніше, можуть призвести до підвищення цін.

“Основними джерелами наповнення бюджету є податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних і рентних платежів, акцизи – тобто традиційні джерела. Найбільше зростання – це ПДВ – більше 72 мільярдів гривень зростання порівняно з 2021 роком. Ми уже втретє змінюємо бюджету, адже маємо перевиконання доходів. Зараз також маємо пропозицію до парламенту збільшити доходну частину ще на 40 млрд грн, через те, що ми маємо таку можливість і можемо ці кошти додатково розподілити”, – повідомив Марченко.

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бюджет
гроші
Мінфін
Держбюджет
Сергій Марченко
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