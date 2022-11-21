На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку, присвячену засновнику World Central Kitchen Хосе Андресу
На Алеї сміливості, що на площі Конституції в Києві, з’явилася табличка, присвячена Хосе Андресу, засновнику благодійної організації World Central Kitchen
Про це повідомили в Офісі президента України.
Під час відкриття таблички Зеленський відзначив велику допомогу, яку Хосе Андрес надав українцям.
"Дякую за все, що ви робите. Тепер це буде в історії нашої країни, нашої незалежності. Ми ніколи не забудемо цього, – наголосив Володимир Зеленський. – Ми відчуваємо, що ви поруч із нами із самого початку цієї трагедії – повномасштабного вторгнення російського агресора. Дуже дякуємо, що ви поруч з українцями".
Окрім того, Володимир Зеленський вручив Хосе Андресу орден "За заслуги" ІІ ступеня.
Засновник благодійної організації World Central Kitchen укотре прибув до України одразу після звільнення Херсона. Представники його організації у перший же день після деокупації міста змогли доправити в Херсон гуманітарний вантаж і роздати жителям 3,5 тис. продуктових наборів. Крім того, представники World Central Kitchen облаштували в різних районах Херсона пункти, де люди можуть набирати воду для споживання та приготування їжі.
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На Алеї сміливості в Києві вже відзначені: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-2022 рр. Борис Джонсон, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем’єр-міністр Словенії у 2020-2022 рр. Янез Янша, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем’єр-міністр Польщі у 2020-2022 рр. Ярослав Качинський, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн.
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