Про це повідомив Володимир Зеленський на своєму Телеграм-каналі.

Її ім’я буде поруч із іменами Анджея Дуди, Бориса Джонсона, Егілса Левітса, Петра Фіали, Янеза Янші, Ярослава Александра Качинського, Матеуша Якуба Моравецького.

"Із самого початку повномасштабної війни Росії проти України лідерство Урсули фон дер Ляєн відіграє ключову роль у широкій підтримці нашої держави з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та спільних європейських цінностей".

15 вересня очільниця Єврокомісії прибула до Києва, президент Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн питання енергетичної безпеки, нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня та пригостив динями та кавунами з нещодавно звільнених на Херсонщині населених пунктів.

Вона позитивно оцінила темпи євроінтерграції України

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