На Авдіївському напрямку російські солдати риють тунелі до позицій ЗСУ

Про це в етері телемарафону повідомив речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь.

За словами військового, таку тактику окупанти можуть застосовувати для неочікуваних атак з-під землі, а також для маскування.

Коцуконь додав, що поблизу Авдіївки щодня тривають запеклі бої. Їхні масштаби та інтенсивність знизились останніми днями, однак окупанти продовжують штурмувати українські позиції.

Російська армія вдарила по Авдіївці: є поранені

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.

"Вранці 21 жовтня 2023 року російські окупанти обстріляли Авдіївку. За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт з артилерії. Внаслідок влучання снарядів зазнали поранень 35-річний чоловік та жінка 45 років", - повідомила Мєдвєдєва.

За її словами, поранених відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.

За вказаним фактом Донецькою обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).