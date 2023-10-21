На Авдіївському напрямку російські солдати риють тунелі до позицій ЗСУ
Речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь заявив, що російські солдати риють тунелі до позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку, де зараз тривають запеклі бої
Про це в етері телемарафону повідомив речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь.
За словами військового, таку тактику окупанти можуть застосовувати для неочікуваних атак з-під землі, а також для маскування.
Коцуконь додав, що поблизу Авдіївки щодня тривають запеклі бої. Їхні масштаби та інтенсивність знизились останніми днями, однак окупанти продовжують штурмувати українські позиції.
Російська армія вдарила по Авдіївці: є поранені
Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.
"Вранці 21 жовтня 2023 року російські окупанти обстріляли Авдіївку. За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт з артилерії. Внаслідок влучання снарядів зазнали поранень 35-річний чоловік та жінка 45 років", - повідомила Мєдвєдєва.
За її словами, поранених відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.
За вказаним фактом Донецькою обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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