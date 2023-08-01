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На Бахмутському напрямку Сили оборони не дозволили армії РФ відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки, - Генштаб ЗСУ

1 серпня, 2023 вiвторок
20:56
Війна з Росією на фото: ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

РФ за добу завдала 1 ракетного та 49 авіаударів по Україні

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сили оборони вразили 38 районів зосередження живої сили та техніки ворога

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. 

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по командному пункту та 1 по - зенітно-ракетному комплексу окупантів. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 5 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу та ще 2 важливих об’єкти ворога.

Ситуація за напрямками

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема це Галаганівка Чернігівської області; Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області. 

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива  Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Донбас
Мелітополь
Миколаївщина
Херсонщина
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
наступ ЗСУ
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