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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Бахмутському напрямку тривають напружені бої, але оборона стоїть міцно, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко
Ексклюзив

На Бахмутському напрямку тривають напружені бої, але оборона стоїть міцно, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко

6 грудня, 2022 вiвторок
14:03
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Офіцер батальйону "Свобода" НГУ, народний депутат України VII та VIII скликань, політик Андрій Іллєнко зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривають напружені бої, які не зупиняються не на годину. Попри те, що ворог тисне й намагається кидати всі сили та резерви які у нього залишилися, українська оборона стоїть міцно", - підкреслив Іллєнко.

За його словами, окупанти намагаються просуватися на Бахмутському напрямку, але успіху не мають.

"Бої тривають у стилі Першої світової війни. Це жорстка боротьба, яка триває за одну позицію кілька діб. На цьому напрямку у ворога немає суттєвого просування", - зауважив Іллєнко.

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