Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривають напружені бої, які не зупиняються не на годину. Попри те, що ворог тисне й намагається кидати всі сили та резерви які у нього залишилися, українська оборона стоїть міцно", - підкреслив Іллєнко.

За його словами, окупанти намагаються просуватися на Бахмутському напрямку, але успіху не мають.

"Бої тривають у стилі Першої світової війни. Це жорстка боротьба, яка триває за одну позицію кілька діб. На цьому напрямку у ворога немає суттєвого просування", - зауважив Іллєнко.

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