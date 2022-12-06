На Бахмутському напрямку тривають напружені бої, але оборона стоїть міцно, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко
Офіцер батальйону "Свобода" НГУ, народний депутат України VII та VIII скликань, політик Андрій Іллєнко зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тривають напружені бої, які не зупиняються не на годину. Попри те, що ворог тисне й намагається кидати всі сили та резерви які у нього залишилися, українська оборона стоїть міцно", - підкреслив Іллєнко.
За його словами, окупанти намагаються просуватися на Бахмутському напрямку, але успіху не мають.
"Бої тривають у стилі Першої світової війни. Це жорстка боротьба, яка триває за одну позицію кілька діб. На цьому напрямку у ворога немає суттєвого просування", - зауважив Іллєнко.
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