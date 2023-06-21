Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лінія фронту на Бахмутському напрямку характеризується тим, що ворог втратив ініціативу. Звичайно, місцями противник намагається десь атакувати, але це спроби відвернути нашу увагу. Це імітаційні дії, ніж справжні спроби атакувати й досягти якого реального результату. ЗСУ зараз грають першим номером, ініціатива на нашому боці. Ми нав'язуємо ворогу темп і ми вирішуємо, чи буде він захищатися, чи буде у нього можливість на маневр, чи не буде", - наголосив Волохов.

За словами командира підрозділу, росіяни вимушені залучати резерви.

"Усе те, що зараз стоїть на ворожих позиціях є побитим та стомленим. Росіяни мають проблеми з тими силами, які утримували позиції. І ми вже розуміємо, що в них є і чого можна очікувати від їхнього резерву. У майбутньому нам буде простіше планувати наступальні дії. У напрямку Кліщіївки ЗСУ мають деякі успіхи", - підкреслив Волохов.