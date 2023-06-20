Про це він написав у телеграмі.

За словами командувача, робота ЗСУ на напрямку триває цілодобово, Сили оборони продовжують рух вперед на флангах.

"Ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів. Жива сила ворога успішно знищується", - пише Сирський.

Ситуація на сході

Заступниця міністра оборони України заявила, що на сході російська армія докладала чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Росіяни перекинули туди додаткові підрозділи та збільшили кількість обстрілів.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої - відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися вглибину противника на декількох ділянках", - додала Маляр.

За її словами, минулого тижня ворог продовжував наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", - зазначила заступниця міністра оборони.

Зазначається, що за минулий тиждень на сході противник здійснив більше ніж 5800 обстрілів та використав понад 270 тисяч боєприпасів.