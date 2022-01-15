На балтійському острові Готланд з'явилися шведські танки. Для захисту від росіян
Як і було попередньо обіцяно, у п'ятницю, 14 січня 2022 року, на острові Готланд (Королівство Швеція), що в південній частині Балтійського моря, висадився десант збройних сил Швеції
Шведські військові патрулюватимуть на бронетехніці місто Вісбю і прилеглі населені пункти, розповідає Еспресо.TV із посиланням на газету Aftonbladet (Стокгольм), яка опублікували репортаж з Готланда.
"О 18.00 у п'ятницю на Готланді приземлилися сили швидкого реагування. Це близько 100 солдатів", - зазначає видання.
Їх доставив великий транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III амеприканського виробництва.
Важка техніка своєю чергою прийшла морем.
Тож збройні сили Швеції вже патрулюють порт Вісбю.
Як наголошує Aftonbladet, поява десанту на Готланді пояснюється тим, що "цього тижня в Балтійське море увійшли три російські десантні кораблі". Вони базувалися поблизу узбережжя Кольського півострова РФ, але наразі їх було передислоковано у напрямку Калінінграду.
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Російські кораблі пропливли вздовж Норвегіїі через датські протоки до Балтійського моря і в середу, 12 січня, досягли околиць Калінінграда.
Після російського збройного вторгнення до України, а саме з 2017 року, у Швеції знову став обов’язковим призов на військову службу, пише Postimees (Таллінн, Естонія).
На цьому тижні керівниця військової розвідки країни, генерал-майор ВВС Швеції Лена Халлін заявила, що ситуація з безпекою Швеції є далекою від нормальної.
Халлі вважає, що вже деякий час події рухаються до серйозної кризи безпеки в Європі. Винною у цьому вона вважає Росію.
За її словами, головними цілями Москви є досягнення стабільності власного політичного режиму, зміцнення його позицій як світової держави та перешкоджання розширенню НАТО на схід.
- Рішення щодо забезпечення охорони острова Готланд було озвучено шведами 13 січня.
- Швеція не входить до блоку НАТО.
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