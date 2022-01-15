На балтійському острові Готланд з'явилися шведські танки. Для захисту від росіян

Шведські військові патрулюватимуть на бронетехніці місто Вісбю і прилеглі населені пункти, розповідає Еспресо.TV із посиланням на газету Aftonbladet (Стокгольм), яка опублікували репортаж з Готланда.



"О 18.00 у п'ятницю на Готланді приземлилися сили швидкого реагування. Це близько 100 солдатів", - зазначає видання.



Їх доставив великий транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III амеприканського виробництва.



Важка техніка своєю чергою прийшла морем.



Тож збройні сили Швеції вже патрулюють порт Вісбю.















Як наголошує Aftonbladet, поява десанту на Готланді пояснюється тим, що "цього тижня в Балтійське море увійшли три російські десантні кораблі". Вони базувалися поблизу узбережжя Кольського півострова РФ, але наразі їх було передислоковано у напрямку Калінінграду.



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Російські кораблі пропливли вздовж Норвегіїі через датські протоки до Балтійського моря і в середу, 12 січня, досягли околиць Калінінграда.



Після російського збройного вторгнення до України, а саме з 2017 року, у Швеції знову став обов’язковим призов на військову службу, пише Postimees (Таллінн, Естонія).



На цьому тижні керівниця військової розвідки країни, генерал-майор ВВС Швеції Лена Халлін заявила, що ситуація з безпекою Швеції є далекою від нормальної.



Халлі вважає, що вже деякий час події рухаються до серйозної кризи безпеки в Європі. Винною у цьому вона вважає Росію.



За її словами, головними цілями Москви є досягнення стабільності власного політичного режиму, зміцнення його позицій як світової держави та перешкоджання розширенню НАТО на схід.

Рішення щодо забезпечення охорони острова Готланд було озвучено шведами 13 січня.

Швеція не входить до блоку НАТО.



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