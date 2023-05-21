На Бєлгородщині прогриміли вибухи
У ніч з 20 на 21 травня у Бєлгородській області РФ прозвучали вибухи
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Росіяни уточнюють, що вибухи прогриміли після 00:00 неділі, 21 травня, у районі Шебекіно.
На місці вибухів сталась пожежа.
Повітряну тривогу на Харківщині не оголошували.
- У ніч з 4 на 5 травня надзвичайна ситуація трапилась у Бєлгородській області РФ. Чоловік кинув гранату посеред міста.
- Ввечері середи, 10 травня, над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали 2 безпілотники.
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