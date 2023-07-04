Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Бердянському напрямку ЗСУ просунулись до 2 км вглиб оборони противника, - речник пресцентру Таврійського напрямку Шершень
Ексклюзив

На Бердянському напрямку ЗСУ просунулись до 2 км вглиб оборони противника, - речник пресцентру Таврійського напрямку Шершень

4 липня, 2023 вiвторок
15:02
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що на Бердянському напрямку за останню добу українська армія змогла просунутись на відстань до 2 км вглиб оборони противника

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають противника з позицій і продовжують просування вперед. Зокрема, на Бердянському напрямку наші підрозділи змогли просунутись на 2 км вглиб оборони противника. Зараз ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Проводимо аеророзвідку місцевості та завдаємо вогневого ураження артилерією по виявленим цілям. Також здійснюється контрбатарейна боротьба й проводиться розмінування", - розповів Шершень.

Капітан ЗСУ наголосив, що Сили оборони продовжують роботу з ліквідації ліній оборони противника

"Хочу наголосити, що противник чинить запеклий опір. Проте ми їх системно тиснемо на окремих ділянках фронту. Продавлюємо їхню оборону й нищимо бойовий потенціал противника. За минулу добу безповоротні втрати окупантів склали 72 особи, пораненими 166 осіб", - додав він.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 231 030 солдатів, 7908 бойових бронемашин і 3602 безпілотники оперативно-тактичного рівня
  • Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер порівняв контрнаступ Збройних Сил Україн з висадкою союзників у Нормандії у Другій світовій війні
  • У щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Херсонщина
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Володимир Зеленський
1 липня, 2023 субота
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
4 липня, 2023 вiвторок
Стимул для ЗСУ: Зеленський просить Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN
Очільник МОН Оксен Лісовий
3 липня, 2023 понедiлок
Підвищені оклади і надбавки за сертифікацію: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.71
    Купівля 36.71
    Продаж 37.43
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
15:35
Жозеп Боррель
Китай скасував візит очільника євродипломатії Борреля
15:35
Італія
Італія заморозила $2,5 млрд активів російських олігархів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
15:29
У Південному Китаї завершено будівництво надвеликих резервуарів для зберігання СПГ
У Китаї добудували найбільше у світі сховище скрапленого природного газу
15:28
Оновлено
Кількість постраждалих від удару РФ по Первомайському на Харківщині зросла до 31, серед них 9 дітей
15:27
Енергодар, ЗАЕС
ЗАЕС вночі втратила живлення з основної лінії, її переключили на єдину резервну, - Енергоатом
15:06
світло
Частина Одеси залишилась без світла через аварію
14:56
знищені окупанти
Аби не виплачувати компенсації: РФ облаштувала в Луганську та Кадіївці крематорії для загиблих окупантів
14:56
Кабмін
Від Кабміну вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж - петиція
14:53
Сергій Алєксєєв
За нардепа Алєксєєва внесли заставу 2,2 млн грн, він вийшов з-під варти
14:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:42
Укрнафта
Антимонопольний комітет дозволив передати Укрнафтобуріння Коломойського в управління Укрнафті
14:12
фейк
Росіяни посилюють антиукраїнську пропаганду на окупованій частині Запорізької області
14:06
OPINION
Мирослав Гай
Так і переможемо
14:00
Путін
Експрезидент Польщі про війну в Україні: за 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, для нього це катастрофа
13:58
на фото: затриманий учасник злочинного угруповання
Зламували банківські рахунки та вирощували канабіс: у Києві затримали 12 учасників хакерського угруповання
13:55
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні буде послаблення спеки та літні дощі
13:47
NASA Webb
Раніше час у Всесвіті йшов повільніше вп'ятеро, - науковці
13:44
ЗАЕС
Можливий теракт на Запорізькій АЕС зачепить увесь світ, – топчиновник НАТО
13:43
Даля Грибаускайте
Якщо Україні не запропонують членство в НАТО - це стане помилкою, - експрезидентка Литви Грибаускайте
13:20
знищені окупанти
У Маріуполі за два тижні знайшли вбитими 8 російських військових, - міськрада
13:16
грузія
МЗС України висловило протест послу Грузії через погіршення стану Саакашвілі
13:16
зерно, зерновий термінал
У Великій Британії оцінили ймовірність продовження "зернової угоди" після 18 липня
13:07
"Мавка.Лісова пісня"
За 4 місяці мультфільм "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах переглянули понад 1,2 млн людей
13:06
Окупанти розбирають маріупольський комбінат "Азовсталь" на брухт
13:05
Вікторія Амеліна
У Києві прощаються із письменницею Вікторією Амеліною
12:58
Болгарія
Болгарія цьогоріч збільшить військову допомогу Україні
12:56
салон краси в Афганістані
Таліби наказали закрити всі салони краси в Афганістані
12:41
Один з найкращих військових командирів": Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК
12:40
Фукусіма
МАГАТЕ оприлюднило звіт щодо скидання очищеної води з АЕС Фукусіми в океан
12:38
Єнс Столтенберг
Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік
12:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: що з цінами на долар та євро
12:30
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО
12:26
Ексклюзив
Іран
США та Іран готують неофіційну угоду щодо розмороження частини активів й не введення нових санкцій, - експерт-міжнародник
12:24
Начальника Краматорського військкомату та підлеглих судитимуть за підробку документів для виїзду ухилянтів
12:23
Огляд
міжнародний огляд
Балістичні ракети Ірану можуть загрожувати Європі, мінні поля стримують контрнаступ ЗСУ, російський персонал покидає ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 4 липня
12:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що РФ руками Грузії вбиває Саакашвілі. Офіційний Тбілісі відреагував
12:20
Білий дім
У Білому домі знайшли білу речовину, схожу на кокаїн, - WP
12:17
Києво-Печерська лавра
Комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври. Парафіяни УПЦ МП намагаються заблокувати її роботу
12:07
OPINION
Мирослава Барчук
Вікторія Амеліна - людина, що відразу ставала рідною
11:52
електромережі ЛЕП світло
Через ворожі обстріли без світла залишається частина мешканців 6 областей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV