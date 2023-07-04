На Бердянському напрямку ЗСУ просунулись до 2 км вглиб оборони противника, - речник пресцентру Таврійського напрямку Шершень
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що на Бердянському напрямку за останню добу українська армія змогла просунутись на відстань до 2 км вглиб оборони противника
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають противника з позицій і продовжують просування вперед. Зокрема, на Бердянському напрямку наші підрозділи змогли просунутись на 2 км вглиб оборони противника. Зараз ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Проводимо аеророзвідку місцевості та завдаємо вогневого ураження артилерією по виявленим цілям. Також здійснюється контрбатарейна боротьба й проводиться розмінування", - розповів Шершень.
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"Хочу наголосити, що противник чинить запеклий опір. Проте ми їх системно тиснемо на окремих ділянках фронту. Продавлюємо їхню оборону й нищимо бойовий потенціал противника. За минулу добу безповоротні втрати окупантів склали 72 особи, пораненими 166 осіб", - додав він.
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