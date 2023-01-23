Про це повідомляє Deadline.

Зазначається, що презентація стрічки стане однією з головних подій фестивалю, оскільки цьогоріч його дати припали на річницю вторгнення РФ в Україну - захід триватиме з 16 по 26 лютого. Також, у рамках фестивалю проводитиметься низка заходів, присвячених підтримці українських кінематографістів.

"Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також кіно, яке розповідає про роль мистецтва та митців у важкі часи", сказав художній керівник фестивалю Карло Чатріан.

Чатріан додав, що у фільмі є кадри, зняті Пенном в Україні в листопаді 2021 року, зйомки з Зеленським, а також кадри з Києва, коли почалося вторгнення Росії.

Відзначається, що на фестивалі буде спеціальна панель, присвячена варіантам фінансування українського аудіовізуального контенту. Берлінський кінофестиваль також надав вільні акредитації українським кінематографістам, тож туди планують приїхати близько 50 українських професіоналів.

Раніше американський режисер і актор Шон Пенн звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар".

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