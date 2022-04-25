На блокпостах Херсонщини чоловікам надзвичайно складно виїхати. Є ризик стати полоненими, - Кошель
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що на блокпостах окупанти мають роздруковані списки учасників АТО, громадських активістів, журналістів
Про це він розповів в ефірі Еспресо.
“На Херсонщини не просто складно, а надзвичайно складно виїхати особливо чоловікам. Тому, що окупанти на блокпостах мають роздруковані списки, очевидно колишніх учасників АТО, громадських активістів, журналістів тощо. Тобто для них є колосальний ризик бути затриманим і стати полоненим, стати заручником. Росія в багатьох питаннях просто прогнозована, її дії можна прогнозувати. Щодо референдуму у Херсоні, він як під кальку списаний зі сценарію так званого Кримського референдуму, навіть промовистий той факт, що референдум фактично перенесли, тобто його планували пізніше, а тепер вирішили у прискореному режимі організувати впродовж тижня”, - пояснив Кошель.
Також голова Комітету виборців додав, що зараз Росії необхідно сформувати кілька перемог, в тому числі не лише військових. Показати, що вони контролюють території, сформували окупаційні адміністрації.
“Тому безперечно будуть якісь процеси, які Росія буде намагатись провести як референдум, але опір місцевого населення є колосальний. Люди маючи загрози для здоров‘я і для свого особистого життя виходили неодноразово на масові демонстрації й тому очевидно, що зігнати на так звані дільниці можна буде лише через кошти, підкуп, продовольчі пайки, або просто під дулами автоматів”, - висловив Кошель.
Україна дала чітко зрозуміти Росії, що якщо на Херсонщині окупанти проведуть "референдум", то це поставить крапку у переговорах між країнами
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