Україна поставила Росії ультиматум: якщо окупанти проведуть на Херсонщині "референдум", то переговорам - кінець, - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда".



"Українська високопосадовець на умовах анонімності в коментарі сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого референдуму в Херсонській області поставить крапку в переговорах", - йдеться у повідомленні.



Реакція росіян на ультиматум України - поки не повідомляється.

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