Україна поставила Росії ультиматум: якщо окупанти проведуть на Херсонщині "референдум", то переговорам - кінець, - ЗМІ
Україна дала чітко зрозуміти Росії, що якщо на Херсонщині окупанти проведуть "референдум", то це поставить крапку у переговорах між країнами
Про це повідомляє "Українська правда".
"Українська високопосадовець на умовах анонімності в коментарі сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого референдуму в Херсонській області поставить крапку в переговорах", - йдеться у повідомленні.
Реакція росіян на ультиматум України - поки не повідомляється.
- 21 квітня стало відомо, що російські загарбники намагаються встановити нову владу в тимчасово окупованих ними населених пунктах на Миколаївщині.
- Крім цього, Росія готує фейковий референдум, щоб приєднати до території окупованого Криму місто Снігурівка Миколаївської області.
- На Херсонщині окупанти вже активізували підготовку до "референдуму". Провести його планують 27 квітня.
- 22 квітня Володимир Мединський, який є очільником переговорної групи, заявив, що спілкувався з представником української сторони Давидом Арахамією.
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