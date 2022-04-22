У Москві, попри твердження Лаврова, підтвердили продовження переговорів з Україною
Володимир Мединський, який є очільником переговорної групи, заявив, що спілкувався з представником української сторони Давидом Арахамією
Про це повідомляє ТАСС.
"Глава російської делегації на переговорах з Україною, помічник президента РФ Володимир Мединський підтвердив проведення кількох тривалих розмов 22 квітня з керівником української делегації Давидом Арахамією", - повідомило агентство.
Раніше очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що переговори з Україною "застопорились" після того, як Київ "вирішив не реагувати на передані йому російські пропозиції. "Зеленський не розуміє, про що йде мова, пов'язуючи перемовини з РФ і становище військових на Азовсталі", - заявив Лавров.
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