Про це повідомляє ТАСС.



"Глава російської делегації на переговорах з Україною, помічник президента РФ Володимир Мединський підтвердив проведення кількох тривалих розмов 22 квітня з керівником української делегації Давидом Арахамією", - повідомило агентство.



Раніше очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що переговори з Україною "застопорились" після того, як Київ "вирішив не реагувати на передані йому російські пропозиції. "Зеленський не розуміє, про що йде мова, пов'язуючи перемовини з РФ і становище військових на Азовсталі", - заявив Лавров.

Нагадаємо, російські війська продовжують бомбардування заводу "Азовсталь", попри заяву президента Путіна про начебто відмову від штурму.

Макрон закликав РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь.

Ексочільник МЗС Павло Клімкін заявив, що Маріуполь - це символ бездіяльності та імпотентності сучасної ООН.

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