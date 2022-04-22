Клімкін: Маріуполь - це символ бездіяльності та імпотентності сучасної ООН
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав зруйнований росіянами Маріуполь "символом бездіяльності та імпотентності сучасної ООН" через неспроможність Організації посприяти евакуації з заводу "Азовсталь" мирних жителів і українських військових
Про це Клімкін написав у Facebook.
"Маріуполь - це символ бездіяльності та імпотентності сучасної ООН. Нездатність її керівництва пробитися в Маріуполь, бути там присутнім і вивести під своєю парасолькою захисників Азовсталі та цивільних - неприємно вражає. Це було б найкращим варіантом зараз. І саме ООН має не чекати, а агресивно і публічно це просувати. Їх же майже непомітно", - написав Клімкін.
При цьому дипломат висловив припущення, що приїхати до Маріуполя заради організації безпечного коридору міг би особисто генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Хто б зупинив генсека ООН, якщо б він спробував пробитися в Маріуполь? При цьому Росія продовжує майже нормально працювати в ООН, а генсек після двох місяців війни проситься зустрітися з керівництвом України та РФ. ООН підписала собі вирок, на неї очікує доля Ліги націй, що розпалася", - написав Клімкін.
- Нагадаємо, раніше Антоніу Гутерреш закликав запровадити в Україні режим припинення вогню з 21 по 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів, проте Росія відкинула пропозицію генсека ООН про Великоднє перемир'я.
- Крім того, Гутерреш запросив зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, щоб обговорити "невідкладні кроки" щодо припинення бойових дій в Україні.
- 21 квітня президент Франції Емманюель Макрон закликав Росію дозволити жителям Маріуполя евакуюватися.
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