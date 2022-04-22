Клімкін: Маріуполь - це символ бездіяльності та імпотентності сучасної ООН

Про це Клімкін написав у Facebook.



"Маріуполь - це символ бездіяльності та імпотентності сучасної ООН. Нездатність її керівництва пробитися в Маріуполь, бути там присутнім і вивести під своєю парасолькою захисників Азовсталі та цивільних - неприємно вражає. Це було б найкращим варіантом зараз. І саме ООН має не чекати, а агресивно і публічно це просувати. Їх же майже непомітно", - написав Клімкін.



При цьому дипломат висловив припущення, що приїхати до Маріуполя заради організації безпечного коридору міг би особисто генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.



"Хто б зупинив генсека ООН, якщо б він спробував пробитися в Маріуполь? При цьому Росія продовжує майже нормально працювати в ООН, а генсек після двох місяців війни проситься зустрітися з керівництвом України та РФ. ООН підписала собі вирок, на неї очікує доля Ліги націй, що розпалася", - написав Клімкін.

