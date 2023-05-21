Про це повідомила пресслужба Міносвіти Росії.

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Стало відомо, що 46-річний російський чиновник разом із делегацією повертався із робочого відрядження на Кубі. Йому стало погано дорогою до РФ літаком.

Для порятунку чоловіка літак екстрено посадили у місті Мінеральні Води Ставропольського краю Росії, проте медики не змогли допомогти чиновнику та констатували його смерть.

За відкритими даними, Гурцкая раніше заявляла, що не вважає Крим та Донбас українськими. А також, у 2020 році вона разом з іншими російськими та білоруськими співаками випустили пісню і кліп "Любимую не отдают" (укр. "Улюблену не віддають") для підтримки режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі.