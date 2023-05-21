На борту літака помер заступник міністра освіти РФ, чоловік співачки-пропагандистки Гурцкая
У РФ помер заступник міністра науки й вищої освіти РФ, чоловік російської співачки-путіністки Діани Гурцкая - Петро Кучеренко
Про це повідомила пресслужба Міносвіти Росії.
Фото: скріншот
Стало відомо, що 46-річний російський чиновник разом із делегацією повертався із робочого відрядження на Кубі. Йому стало погано дорогою до РФ літаком.
Для порятунку чоловіка літак екстрено посадили у місті Мінеральні Води Ставропольського краю Росії, проте медики не змогли допомогти чиновнику та констатували його смерть.
За відкритими даними, Гурцкая раніше заявляла, що не вважає Крим та Донбас українськими. А також, у 2020 році вона разом з іншими російськими та білоруськими співаками випустили пісню і кліп "Любимую не отдают" (укр. "Улюблену не віддають") для підтримки режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі.
- 2 травня повідомлялося, що помер російський модельєр Юдашкін, який розробляв форму для армії окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе