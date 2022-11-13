На Черкащині спрацювала ППО
У ніч з 12 на 13 листопада росіяни намагались обстріляти Черкаську область
Про це повідомляє Черкаська ОВА.
Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 23:24. Відбій дали о 23:52
"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО. Слава ЗСУ! Спокійної нам ночі!", - пише голова ОВА Ігор Табурець.
- Ввечері, 12 листопада, жителі Харкова чули вибухи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе