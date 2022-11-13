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На Черкащині спрацювала ППО

13 листопада, 2022 неділя
00:36
війна з Росією На фото: система ППО

У ніч з 12 на 13 листопада росіяни намагались обстріляти Черкаську область

Про це повідомляє Черкаська ОВА.

Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 23:24. Відбій дали о 23:52

"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО. Слава ЗСУ! Спокійної нам ночі!", - пише голова ОВА Ігор Табурець.

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