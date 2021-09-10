На Чернігівщині 75% шкіл не працюватимуть при посиленні карантину, - ОДА
Станом на 10 вересня до "жовтої" зони карантину у Чернігівській області не готові 75% шкіл
Про це відповіді на запит РБК-Україна повідомило Управління освіти і науки Чернігівської ОДА.
Повідомляється, що понад 80% персоналу вакциновано в 70 дитсадках, 112 школах і одному закладі передвищої освіти.
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Показник не досягнутий у 286 дитячих садках, 357 школах, 17 закладах передвищої освіти та 5 ВНЗ.
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