На Чернігівщині 75% шкіл не працюватимуть при посиленні карантину, - ОДА

Про це відповіді на запит РБК-Україна повідомило Управління освіти і науки Чернігівської ОДА.

Повідомляється, що понад 80% персоналу вакциновано в 70 дитсадках, 112 школах і одному закладі передвищої освіти.



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Показник не досягнутий у 286 дитячих садках, 357 школах, 17 закладах передвищої освіти та 5 ВНЗ.