На Чернігівщині через війну пошкоджено 626 км доріг державного значення, - Укравтодор

Про це повідомляє Укравтодор.

"Ці ділянки суцільних руйнувань та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття. Зруйновані 16 мостів та шляхопроводів. Враховуючи складність та обсяги робіт, точна сума збитків поки з'ясовується", - написали в Укравтодор.

Наразі, у Чернігівській області обстежуються дороги, готується дорожня техніка для прибирання.

"Першочергово відновлюватимемо рух трасою М-01 Київ — Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також налагоджуватимемо сполучення районних та обласного центрів", - додали у службі.

На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштували тимчасову насипну переправу через річку Ірпінь. Станом на 3 квітня внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 23 тис.км доріг та 273 штучні споруди

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