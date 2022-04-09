На Чернігівщині через війну пошкоджено 626 км доріг державного значення, - Укравтодор
У результаті бойових дій на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас)
Про це повідомляє Укравтодор.
"Ці ділянки суцільних руйнувань та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття. Зруйновані 16 мостів та шляхопроводів. Враховуючи складність та обсяги робіт, точна сума збитків поки з'ясовується", - написали в Укравтодор.
Наразі, у Чернігівській області обстежуються дороги, готується дорожня техніка для прибирання.
"Першочергово відновлюватимемо рух трасою М-01 Київ — Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також налагоджуватимемо сполучення районних та обласного центрів", - додали у службі.
- На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштували тимчасову насипну переправу через річку Ірпінь. Станом на 3 квітня внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 23 тис.км доріг та 273 штучні споруди
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