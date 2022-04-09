English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Чернігівщині через війну пошкоджено 626 км доріг державного значення, - Укравтодор

На Чернігівщині через війну пошкоджено 626 км доріг державного значення, - Укравтодор

9 квітня, 2022 субота
02:13
війна з Росією

У результаті бойових дій на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас)

Про це повідомляє Укравтодор.

"Ці ділянки суцільних руйнувань та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття. Зруйновані 16 мостів та шляхопроводів. Враховуючи складність та обсяги робіт, точна сума збитків поки з'ясовується", - написали в Укравтодор.

Наразі, у Чернігівській області обстежуються дороги, готується дорожня техніка для прибирання.

"Першочергово відновлюватимемо рух трасою М-01 Київ — Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також налагоджуватимемо сполучення районних та обласного центрів", - додали у службі.

  • На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштували тимчасову насипну переправу через річку Ірпінь. Станом на 3 квітня внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 23 тис.км доріг та 273 штучні споруди

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Укравтодор
інфраструктура
Чернігівщина
будівництво доріг
Читайте також:
Anonymous
6 квітня, 2022 середа
Кадри з путінської резиденції. Хакери Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля. Відео
Херсон окупанти
8 квітня, 2022 п'ятниця
У Херсоні пролунали вибухи
Харків
8 квітня, 2022 п'ятниця
ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто,- Корсунов
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 квітня
03:31
Дмитро Живицький
Голова Сумської ОДА: Сумщині потрібна стіна на кордоні з Росією
03:07
Втратив половину ноги і одне око не працює: журналіст Fox News розповів про свій стан після обстрілів окупантів
02:45
Ворожі танки
У зоні відповідальності ООС наші воїни відбили 7 атак ворога, знищили 9 танків та 2 вертольоти
02:29
ПЗРК Starstreak
Велика Британія відправить в Україну нову партію ПЗРК Starstreak і протитанкової зброї на суму у 100 млн фунтів, - Борис Джонсон
01:53
В Ірпені збудували тимчасову насипну переправу, паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту
01:32
Під Попасною артилерія ЗСУ підірвали танк найманців із ПВК "Вагнер" та чимало їх "музикантів"
01:16
Дівчинка в червоному пальті з фільму "Список Шиндлера" допомагає українцям в Польщі
00:53
Михайло Подоляк
Ракетним ударом по Краматорську Росія остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність, - Подоляк
00:44
Ірина Верещук
8 квітня завдяки гуманітарним коридорам евакуйовано 6 665 людей, - Ірина Верещук
00:31
Урсула фон дер Ляєн
Євросоюз уже готує шостий пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн
00:28
"Путін – чудовисько": зірка серіалів "Беверлі Хілс" та "Чародійки" відреагувала на ракетний удар ворога по вокзалу Краматорська
00:25
Кулеба
Кулеба закликає виключити Росію з ОБСЄ
00:15
Олександр Дворніков
Кремль змінив осіб, відповідальних за війну в Україні, - BBC
00:11
обстріл вокзалу в Краматорську
Число жертв обстрілу вокзалу у Краматорську зросло до 52, - голова Донецької ОВА
2022, п'ятниця
8 квітня
23:57
Олександр Гвоздик
Українець Гвоздик відновив кар'єру задля допомоги найкращому боксеру світу в підготовці до бою з росіянином
23:46
окупанти
Окупанти силоміць вивезли людей з Рубіжного до РФ, - Українська правда
23:38
Зеленський
Російські пропагандисти так поспішали звинуватити Україну, що випадково видали свою винуватість, – Зеленський
23:31
Зеленський
Україна вимагає повного ембарго на нафту і газ та відключення усіх банків від SWIFT, - Зеленський
23:27
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 8 квітня
23:24
Вілл Сміт
Віллу Сміту заборонили відвідувати церемонії "Оскара" наступні 10 років
22:43
Acer, EPAM та EarthDaily Analytics приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі
22:38
Санкції проти Росії
Євросоюз запровадив персональні санкції проти понад двох сотень росіян. Серед них - і доньки Путіна
22:27
Mitsubishi
Без Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi. Корпорація Mitsubishi Motors припиняє роботу в Росії
22:13
Розбита техніка окупантів
На сході України за добу знищили пів сотні росіян, 4 танки і вертоліт
22:09
Maneskin
Stand up for Ukraine: зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям
21:54
Владімір Путін
Великобританія має очолити процес щодо видачі ордера на арешт Путіна, - депутатка британського парламенту
21:44
Карл Негаммер
У суботу в Україну прибуде канцлер Австрії. Зустрінеться із Зеленським та відвідає Бучу
21:35
У Twitter-і з'явився офіційний акаунт Європарламенту українською мовою
21:25
Херсон окупанти
У Херсоні пролунали вибухи
21:20
Краматорськ
Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу, - Андрій Шевченко відреагував на трагедію у Краматорську
21:14
американські системи ППО Patriot
Словаччина замість переданої Україні системи ППО С-300 отримала від США ракетний комплекс Patriot
21:13
Ярослава Магучіх
Українку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у березні
21:09
обстріл вокзалу Краматорська
Жахливе злодіяння. Байден засудив ракетний удар по Краматорському вокзалу
21:03
ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ на сприянні країні-агресору
20:58
ЧАЕС під окупацією
Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС під час окупації не постраждало, – Енергоатом
20:49
Жозеп Боррель
Боррель після зустрічі з Зеленським оголосив, що ЄС виділить ще 500 млн євро на зброю для України
20:42
Євген Баль
Під Маріуполем окупанти закатували українського письменника і журналіста Євгена Баля
20:24
Австрія
Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників
20:09
Ексклюзив
мобілізовані ДНР
Росіяни використовують мобілізованих з “ЛДНР” як гарматне м’ясо, 20-40 вбитих при кожній атаці на наші позиції, - Гайдай
19:59
Харків
У Харкові пролунали вибухи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV