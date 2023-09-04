На Чернігівщині до 12 років тюрми засудили окупанта, який катував місцевого для отримання даних про ЗСУ
Російський військовий з РФ вчиняв тортури над місцевим жителем окупованого села Лукашівка Чернігівської області для того, щоб "вибити" інформацію про ЗСУ. За це він проведе 12 років в ув'язненні
Про це інформує пресцентр Офісу генпрокурора.
Зазначається, що 14 березня 2022 року під час тимчасової окупації населеного пункту двоє російських військовослужбовців незаконно затримали місцевого мешканця. Вони застосовували до нього фізичне насильство, щоб дізнатись інформацію про розташування позицій українських захисників.
Натомість не отримавши необхідних даних, окупанти вивели чоловіка на територію присадибної ділянки, повалили на землю та почали бити його.
Потім обвинувачений вдарив прикладом автомата потерпілого по голові, а другий військовослужбовець РФ вистрілив йому в ногу з вогнепальної автоматичної зброї.
Фото: Офіс генпрокурора
За це російського солдата визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області його засуджено до 12 років позбавлення волі.
Наразі вирок не набрав законної сили.
- Крім того, 4 вересня російському військовому, який змушував вживати алкоголь і ґвалтував дівчат на окупованій частині Херсонської області, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
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