На Чернігівщині поліція затримала росіянина за підозрою у коригуванні вогню окупантів
Поліцейські спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали біля Чернігова громадянина РФ, який проживав в Україні з 2014 року, за підозрою в коригуванні вогню російських окупантів
Про це повідомила пресслужба управління Національної поліції в Чернігівській області.
"Поліцейські встановили, що уродженець російського міста Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова. В ході відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Під час огляду його місця проживання, правоохоронці знайшли вибухову пастку (розтяжку) та цинковий ящик з боєприпасами.
Чоловіка затримали та передали до Служби безпеки для з’ясування обставин його причетності до злочинів російських окупантів.
- Нагадаємо, напередодні на Чернігівщині Сили спротиву захопили трофейну російську бронетехніку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе