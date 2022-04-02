На Чернігівщині поліція затримала росіянина за підозрою у коригуванні вогню окупантів

Про це повідомила пресслужба управління Національної поліції в Чернігівській області.

"Поліцейські встановили, що уродженець російського міста Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова. В ході відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час огляду його місця проживання, правоохоронці знайшли вибухову пастку (розтяжку) та цинковий ящик з боєприпасами.

Чоловіка затримали та передали до Служби безпеки для з’ясування обставин його причетності до злочинів російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні на Чернігівщині Сили спротиву захопили трофейну російську бронетехніку.

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