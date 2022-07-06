На Чернігівщині відновили 19 з понад 20 зруйнованих окупантами мостів

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 6 липня повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус

На Чернігівщині вдалося відновити 19 мостів з понад 20, що їх зруйнували російські окупанти.

Як наголосив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, наразі мости відновлені за тимчасовою схемою. Але вже ведуться відповідні роботи, щоби відновити їх на постійній основі. Зокрема, певну кількість навіть до найближчої зими. Важливо, що відновлено сполучення між Києвом та Черніговом.

"Трішки діють обмеження по пересуванню великогабаритного транспорту, - зауважив В'ячеслав Чаус. - Але для легкових автомобілів обмежень та перепон немає ніяких. Також сполучення між селами налагоджується, логістика пришвидшилась".

Голова ОВА також додав, що три залізничних сполучення відновила "Укрзалізниця "

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