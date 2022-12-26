Про це повідомляє Служба безпеки України.

У результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального виїзду, ними виявились місцеві комерсанти. Коштувала така послуга від 5 тисяч доларів. Зазначається, що сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей "клієнтів".

Також повідомляється, що завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 призовників.

"Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних "волонтерів" подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях", - розповідає СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, слідчо-оперативні дії тривають.

24 грудня СБУ затримала у Чорнобаївці ворожого поплічника, який за вказівкою гауляйтера Турульова розквартировував у селищі окупантів.

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