Про це стало відомо з telegram-каналу Служби безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом", - йдеться у дописі.

Зокрема, зазначається, що для цього він запропонував свою "допомогу" колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який наразі переховується у захоплених районах півдня України.

"Саме за "протекцією" гауляйтера кремля його призначили керівником так званого "коммунального предприятия сельской территориальной общины", - додається.

Також відомо, що на цій "посаді" він займався розквартируванням особового складу окупаційних угруповань РФ у приміщеннях місцевих підприємств.

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Також за його вказівкою підготували територію комунальних об’єктів для базування військової техніки та озброєння російських загарбників.

Відомо, що при цьому на території власного підприємства він зберігав "гумдопомогу" з РФ, яку ворог намагався використати для забезпечення "явки" на псевдореферендумі.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України", - йдеться у дописі.

Зокрема, військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив ім'я та прізвище колаборанта.

"Білінський Віталій, житель Чорнобаївки. Його окупанти призначили аж "директором комунального предприятия". Віталій активно працював на ворога, вишукував будівельні матеріали, аби змінити українську символіку у Чорнобаївці на рашистську", - йдеться у дописі.

19 грудня СБУ затримала в Одеській області поплічницю армії Росії, яка розсилала повідомлення та збирала кошти для загарбників в окупованих районах Маріуполя та Херсонщини.

23 грудня стало відомо, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини регіонів України на Сході.

23 грудня стало відомо, що за матеріалами Служби безпеки України 10 років за ґратами проведе бойовик, який штурмував Рубіжне та Сєверодонецьк.

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