Фото опублікував "Шахтар" у twitter.

Матч "Шахтар" - "Зоря" відбувся 13 листопада у Львові. Перед грою Катерина Монзуль винесла замість м'яча на поле кавун - символ визволення Херсону від російських окупантів.

Зустріч завершилася внічию 2:2.

У 13-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграло внічию з "Колосом", "Шахтар" - із "Зорею", а "Дніпро-1" - з "Ворсклою"

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