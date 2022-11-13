На честь визволення Херсону: рефері матчу "Шахтар" - "Зоря" Монзуль вийшла на поле з кавуном замість м'яча
Перед матчем чемпіонату України з футболу між "Шахтарем" та "Зорею" арбітр Катерина Монзуль на честь визволення Херсону винесла на поле кавун замість м'яча
Фото опублікував "Шахтар" у twitter.
Матч "Шахтар" - "Зоря" відбувся 13 листопада у Львові. Перед грою Катерина Монзуль винесла замість м'яча на поле кавун - символ визволення Херсону від російських окупантів.
Зустріч завершилася внічию 2:2.
- У 13-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграло внічию з "Колосом", "Шахтар" - із "Зорею", а "Дніпро-1" - з "Ворсклою"
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